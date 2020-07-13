Son dakika haber! Chicago Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Chicago Maratonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

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Organizasyondan yapılan açıklamada, salgının yayılma endişesi nedeniyle bu yıl ekim ayında düzenlenmesi planlanan maratonun iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Yarışa katılacak sporcuların haklarının korunacağı ve sonraki üç yıl içinde maratona katılabilecekleri de vurgulandı.

Salgın nedeniyle bu yıl Chicago'nun yanı sıra New York ve Boston gibi yılın önemli maraton yarışları da iptal edilmişti.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de bugüne kadar 3 milyon 454 bin 259 kişi yeni tip koronavirüse yakalanırken, salgında ölenlerin sayısı 138 bin 20'ye yükseldi.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:21 Kaynak: AA

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