Son dakika haber... CHP Covid-19 Danışma Kurulu: "Pandemi Halen Öldürücü, Sağlık Bakanlığı'nı Pandemiyi Bilime Uygun Biçimde İzlemeye Davet Ediyoruz"

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, "Pandemi halen öldürücüdür. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı Covid-19 pandemisini bilime uygun biçimde izlemeye ve birey-toplum sağlığını koruyacak biçimde pandeminin ciddiyetini toplumla paylaşmaya davet ediyoruz" açıklaması yaptı.

CHP Covid-19 Danışma Kurulu, bugün yaptığı yazılı açıklamada salgının gidişatının değiştiğine dikkat çekti. Açıklamanın satır başları şöyle:

"ÖNLEMSİZLİĞİ TEŞVİK EDEN AÇIKLAMALARLA BAŞLADIĞIMIZ YAZ, KOLAY GEÇMEYECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre 110 ülkede Covid-19 vakaları artış gösteriyor, haftalık yüzde 18'lik bir vaka artışı açıklandı. Avrupa'da ise vaka sayılarındaki artış oranı yüzde 33. Bu yeni durum ve artışla paralel olarak ülkemizde de haftalık vaka sayıları artışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 20-26 Haziran haftasında, önceki haftalara göre hızlı bir artışla nisan ayının ortalarındaki vaka sayısına geri dönüldü. Önlemlerin kaldırılması ve aşırı serbestleşme, artan toplumsal hareketlilik, aşılamaya verilen önemin ve ilginin düşmesi, önlemsizliği adeta teşvik eden açıklamalarla başladığımız yaz, kolay geçmeyecek gibi görünüyor.

"HATIRLATMA DOZ AŞI ORANI TOPLUMSAL KORUMA SAĞLAYACAK DÜZEYDE DEĞİL"

Haziran 2022 tarihi itibariyle;

Türkiye'de salgına ait ulusal veriler epidemiyoloji biliminin gereklerine uygun olmayacak biçimde, oldukça gecikmeli ve çok kısıtlı biçimde kamuoyuna duyurulmaktadır.

Dünyanın pek çok ülkesinin aksine ülkemizde hızlı tanı testleri uygulamaya geçirilmemiş, sağlık çalışanlarının büyük özverisiyle sürdürülen PCR testine ise ücretsiz erişim oldukça güçleştirilmiştir.

PCR test pozitifliği sonucunda izolasyona alınan hastalar ücretli idari izinli sayılmamaları nedeniyle özlük hak kayıplarına uğramakta ve bu nedenle yakınması olan kişiler PCR testi yaptırmak istememektedir.

Sağlık Bakanı'nın pandemiyi önemsizleştiren talihsiz açıklamaları nedeniyle maske, fiziksel mesafe ve hijyen gibi bireysel önleyici uygulamalar hemen tümüyle ortadan kalkmıştır.

Hatırlatma doz aşı oranı toplumsal koruma sağlayacak düzeyde değildir. Öte yandan Turkovac aşısının etkinliğine yönelik yapılan bilimsel çalışmanın sonucu halen açıklanmamıştır. 12 yaş altı çocuklara aşı hakkı tanınmamıştır. Ayrıca pandeminin başından beri ülkemizde kullanılan aşıların etkililiğine yönelik hiçbir veri açıklanmamıştır.

Molnupiravir dışındaki etkili antiviral tedavi seçeneklerinin hiçbirisi ülkemizde erişilebilir değildir.

"BİRÇOK HASTANEDEN COVİD-19 POLİKLİNİKLERİ KAPATILDI"

Omikron varyantı ile enfekte olan hastalarda öksürük, halsizlik, burun tıkanıklığı veya burun akıntısı şeklinde bulgular gözlenmektedir. Tat ve koku kaybı, Delta enfeksiyonlarından daha az; boğaz ağrısı ve seste kabalaşma, Delta enfeksiyonlarından daha sık görülmektedir. Hastalık bulgusu olanların mutlaka test yaptırması gerekmektedir. Halihazırda yakınmaları olmasına rağmen test yaptırmama gibi bir yaklaşım söz konusudur. Birçok hastanede Covid-19 poliklinikleri kapatılmıştır.

Omikronun yeni ortaya çıkan alt varyantları, giderek daha bulaşıcı hale gelmektedir (BA.2 alt varyantı BA.1 alt varyantından daha bulaşıcı idi. BA.2.12.1 alt varyantı, BA.2'den daha bulaşıcı). Kapalı alanlarda ve açık havada kalabalık ortamlarda maske kullanılmaması bulaşmayı daha da arttırmaktadır. Omikron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları dünyada hızla yayılmaktadır.

"PAXLOVİD, HALEN TÜRKİYE'DE BULUNMAMAKTADIR"

Omikron ile enfekte olmak hafif hastalığa yol açmakla birlikte, özellikle risk grubunda olanlarda ve aşısızlarda ağır hastalık ve ölüm riski halen mevcuttur. Risk grubunda olanlarda Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılabilecek etkili bir ilaç olan Paxlovid halen Türkiye'de bulunmamaktadır.

Sonbaharda ve kış aylarında COVID-19 olgularının diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte artması kaçınılmaz görünmektedir. Okulların da açılmasıyla birlikte artacak Covid-19 olgularını azaltmanın en etkili yollarından biri aşılamadır.

Hastalığın bulaşmasını azaltmanın iki önemli yöntemi; kalabalık ortamların iyi havalandırılması ve maske kullanımı ile etkili aşıların ve gereken ek (hatırlatma) dozların yapılmasıdır.

"KALDIRILAN ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ COVİD-19 DÜZENLEMELERİ YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Aşı merkezlerinin sadece devlet hastanelerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde açık halde tutulması ve hatırlatma dozlarının yapılması konusundaki uyarıların/önerilerin yeterince güçlü olmaması, aşılanma oranlarının epey düşmesine yol açmıştır.

Yapılması gerekenler:

Toplu taşıma gibi belirli alanlarda maske takılması ve fizik mesafe sağlanması gibi salgın önlemleri yeniden yürürlüğe konmalı,

Test sayısı artırılmalı, hastalık bulgusu olan herkese test yapılmalı,

İzolasyon, karantina ve izlem uygulamaları gözden geçirilmeli ve güncellenmeli,

Aşılama hızla yaygınlaştırılmalı,

Çalışma yaşamında kaldırılan özlük hakları ile ilgili Covid-19 düzenlemeleri ve destekleri yeniden hayata geçirilmelidir.

"PANDEMİ HALEN ÖLÜMCÜLDÜR"

Herkesi halen içerisinde bulunduğumuz 'yaz dalgası' nedeniyle kapalı ortamlarda yüksek koruyucu maske kullanmaya ve solunumsal yakınması olan kişileri de hızlı test ya da PCR testi yaptırmaya davet ediyoruz. Avrupa kaynaklı veriler ve ülkemizdeki gözlemlerimiz son haftalarda COVID-19 vakalarında büyük bir artışa işaret etmektedir. Söz konusu vaka artışları henüz vefat sayılarına yansımamıştır.

Ancak bilinmelidir ki; pandemi halen öldürücüdür ve ayrıca hastalık değişen oranlarda 'Uzun-Covid' tablosuna da yol açmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı Covid-19 pandemisini bilime uygun biçimde izlemeye ve birey-toplum sağlığını koruyacak biçimde pandeminin ciddiyetini toplumla paylaşmaya davet ediyoruz. Aksi halde her bir kişinin hastalanması ya da kaybının sorumluluğunun Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanı'na ait olacağını vurgulamayı görev sayıyoruz."