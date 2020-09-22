Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme... - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yatırımlarına ilişkin, "Artan döviz nedeniyle bu projeler; vatandaşın, devletin ve hatta yüklenici işletmeci firmaların bile sırtında yük oldu. Bütün bu projelerin işletmelerini devletleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yap-işlet-devret (YİD) ya da KÖİ adı altında yapılan projelerin çok riskli boyuta ulaştığını ileri sürdü.

Artan döviz nedeniyle bu projelerin, vatandaşın, devletin ve hatta yüklenici işletmeci firmaların bile sırtında yük olduğunu iddia eden Akın, "Bu yatırımlara, bu projelere asla ve asla karşı değiliz. Yapılan yanlışlar ortada. Vatandaş hem vergisini verip hem kullanmadığı yolun, köprünün, havaalanının parasını veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Devletin, yatırımcının kullandığı krediye hazineden garanti verdiğini de vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Hazinedeki para kimin? Vatandaşın. Yatırımı işleten firmalar da döviz üzerinden borçlandıkları için firmalar da zor durumda kalıyor. Bütün bu projelerin işletmelerini devletleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Firmalardan bedeli karşılığında yolu, köprüyü, havaalanını alacağız. Firma zarar etmeyecek. Vatandaş vergisini ödediği ama kullanmadığı yol, köprü, havaalanı için bir kez para ödemeyecek. Milletin cebinden yandaşın eli çıkacak. Adil, şeffaf ve gerçek ihaleler ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapacağız. Böylece vatandaş, devlet ve hatta yatırımı yapan şirket bile rahat bir nefes alacak."