Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme... - Son Dakika

Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme...

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yatırımlarına ilişkin, "Artan döviz nedeniyle bu projeler; vatandaşın, devletin ve hatta yüklenici işletmeci firmaların bile sırtında yük oldu.

Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme..., System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yatırımlarına ilişkin, "Artan döviz nedeniyle bu projeler; vatandaşın, devletin ve hatta yüklenici işletmeci firmaların bile sırtında yük oldu. Bütün bu projelerin işletmelerini devletleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yap-işlet-devret (YİD) ya da KÖİ adı altında yapılan projelerin çok riskli boyuta ulaştığını ileri sürdü.

Artan döviz nedeniyle bu projelerin, vatandaşın, devletin ve hatta yüklenici işletmeci firmaların bile sırtında yük olduğunu iddia eden Akın, "Bu yatırımlara, bu projelere asla ve asla karşı değiliz. Yapılan yanlışlar ortada. Vatandaş hem vergisini verip hem kullanmadığı yolun, köprünün, havaalanının parasını veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Devletin, yatırımcının kullandığı krediye hazineden garanti verdiğini de vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Hazinedeki para kimin? Vatandaşın. Yatırımı işleten firmalar da döviz üzerinden borçlandıkları için firmalar da zor durumda kalıyor. Bütün bu projelerin işletmelerini devletleştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Firmalardan bedeli karşılığında yolu, köprüyü, havaalanını alacağız. Firma zarar etmeyecek. Vatandaş vergisini ödediği ama kullanmadığı yol, köprü, havaalanı için bir kez para ödemeyecek. Milletin cebinden yandaşın eli çıkacak. Adil, şeffaf ve gerçek ihaleler ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını destekleyen yatırımlar yapacağız. Böylece vatandaş, devlet ve hatta yatırımı yapan şirket bile rahat bir nefes alacak."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Akın, Döviz, Kamu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme... - Son Dakika


Son Dakika

Kilosu 700 TL'ye satılan reçine, köyden kente göçün önüne geçti Para koleksiyonerlerinden hayalleri suya düşüren çıkış: Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor Sevgili takibi kanlı bitti! Ne olduğunu anlamadan üzerine kurşun yağan genç şans eseri kurtuldu Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı Roma yetkilileri, Muriqi'in ezeli rakipleri Lazio'ya satılmasından dolayı Perotti transferini zora soktu Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu
Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi         
11:25
Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü Son Dakika: Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı EBA çöktü         
10:30
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği! Birçok hastalık bulaştırıyor, 4 ilçe risk altında İstanbul'da 'Asya Kaplan Sivrisineği' paniği! Birçok hastalık bulaştırıyor, 4 ilçe risk altında         
09:45
3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor 3 kent için alarm verildi! Sağanak yağış geliyor         
09:33
Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı Parkta uyuyakalan çift, düğün paralarını çaldırdı         
09:27
Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme: Efül efüller makyaj malzemesi çıkarıyor         
09:18
Fatih Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın "500 bin TL maaş alıyor" iddiasına Ersin Düzen'den sert yanıt: İspatlayamazsan ne yapacaksın?         
08:59
Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu Balkona çıkıp aşağıda komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar şoke oldu         
08:56
Kaza sonrası kalbinin sağda, organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi Kaza sonrası kalbinin sağda, organlarının da ters tarafta olduğunu öğrendi         
08:33
Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı Dünyaca ünlü isim David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın kalçalarının videosunu paylaştı         
08:18
Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak Alanya'da passiflora bahçesi kuran gurbetçi, 15 dekardan yılda 1,5 milyon lira kazanacak         
08:01
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:20
Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm Taksim'de genç kadını uzun süre takip eden kişi: Kadını korumak için yürüdüm         
20:16
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 11:32:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan Kamu Özel İşbirliği yatırımlarına ilişkin değerlendirme... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei