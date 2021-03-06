CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının demiryollarında seyir, can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik denetim hedeflerine ulaşılamadığını savundu.

Akın, yazılı açıklamasında, Bakanlığın 2020 yılı Faaliyet Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faaliyet raporuna göre, bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlere dair hedeflenen 10 denetimden tek bir tanesinin bile yapılmadığını ileri süren Akın, raporda demiryolu ulaşımında taşımacılığın seyri, can ve mal emniyetinin artırılmasının sağlanmasına yönelik belirlenen dört denetim hedefinin dördüne de ulaşılamadığını belirtti. Akın, raporla ilgili şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaları engellemek için Emniyet Yönetim Sistemi'ne ilişkin bir yılda 3 denetim yapmayı hedeflemiş ancak 2020 içerisinde yalnızca bir denetim gerçekleştirmiş. Bakımdan sorumlu kuruluş ve birimlere ilişkin hedeflenen 10 denetimden biri bile yapılmamış. Son yıllarda ülkemizde art arda yaşanan ve 10'larca vatandaşımızın hayatını kaybettiği demiryolu kazalarında denetimler hayati önem taşıyor. Ancak bakanlık hedeflediği denetimleri bile yerine getiremezken buna gerekçe olarak Kovid-19 salgınını gerekçe gösteriyor. Bu durum, demiryollarında maalesef yeni kazaların yaşanmasına yönelik endişelerimizi artırıyor. Kovid-19 salgınının lebalep dolu kongrelerin yapılmasına engel oluşturmazken nasıl oluyorsa demiryolu denetimine engel oluyor. Bu vatandaşın aklıyla alay etmektir."