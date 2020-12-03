Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
03.12.2020 17:42
Son dakika gündem haberi: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı ile görüşerek, sergisini gezdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde yaygın gelişimsel bozukluk (otizm spektrum bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı ile görüşerek, sergisini gezdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bedirhan Nazif Arı'nın çektiği fotoğraflarla CHP Genel Merkezi fuayesinde oluşturulan sergiyi gezen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Arı ve ailesiyle sohbet etti.
(Mustafa Cenik/İHA)
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