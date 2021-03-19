Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Şehitlik Abidesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Şehitlik Abidesine ziyaret
19.03.2021 00:57
Gelen son dakika haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitlik Abidesine ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitlik Abidesine ziyarette bulundu.
18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale Şehitlik Abidesine gelerek burada ilk olarak Atatürk Anıtı önünde çelenk sundu. Sonrasında Sembolik Şehitlikte mezarlara karanfil bıraktı.
Bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilen Kılıçdaroğlu tören alanından ayrıldı. - ÇANAKKALE
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