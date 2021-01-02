CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:
"Somali'de yol yapan Türk firmasına ait şantiyeye düzenlenen, masum sivilleri hedef alan alçakça saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyor, terörün her türlüsünü lanetliyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber | CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Somali'deki terör saldırısına tepki Açıklaması - Son Dakika