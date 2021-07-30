Son dakika haber: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu orman yangınından etkilenen bölgeye gidecek - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş 'in annesi Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından İstanbul 'daki programını iptal ederek sırasıyla Manavgat , Marmaris ve Bodrum 'a gidecek.

Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu

Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?