CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak partisinin Kırıkhan ilçe teşkilatını ziyaret eden Böke, burada partililerle bir süre görüştü.

Mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Böke, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ardından Hassa ilçesinde partililerle bir süre görüşen Böke, 15 Kasım Gürhan Ergüneş Parkı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Ziyarette CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ve CHP İl Başkanı Remzi Parlar da hazır bulundu.