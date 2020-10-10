CHP Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç başkanlığındaki parti heyetinin, Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un, yangın felaketinin sürdüğü Hatay'a hareket ettiği belirtildi.

Açıklamada, Böke ve Öztunç'un bölgede bulunan Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Mehmet Güzelmansur ve Serkan Topal'la buluşarak yangının etkili olduğu Belen, İskenderun ve Arsuz'da incelemelerde bulunacağı kaydedildi.