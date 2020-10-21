Son dakika haber! CHP'li danışmanın "sahabe" eleştirilerine Göksu'dan anlamlı yanıt - Son Dakika

Son dakika haber! CHP'li danışmanın "sahabe" eleştirilerine Göksu'dan anlamlı yanıt

21.10.2020 18:24
Son dakika haber! CHP'li danışmanın

Son dakika gündem haberi: İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçip Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden biri olan ve Uhud gazvesinde şehit düşen sahabe Mus'ab bin Umeyr'i eleştiren CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'ya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan cevap geldi.

İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçip Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden biri olan ve Uhud gazvesinde şehit düşen sahabe Mus'ab bin Umeyr'i eleştiren CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'ya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan cevap geldi. Göksu, sosyal medya hesabından Esenler'deki bir gençlik merkezine Mus'ab bin Umeyr ismi verileceğini duyurdu.

CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı, İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen ve Hz. Muhammed'in (SAV) en yakınındaki isimlerden birisi olan Mus'ab bin Umeyr'e ilişkin eleştirilerde bulundu. CHP'li Mücahit Avcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "AKP Gençlik Kolları yayınladığı videoda gençlere sen 'Mus'ab bin Umeyr'sin diye sesleniyor. Mus'ab bin Umeyr Mekke'nin en zengin ailelerinden gelen, şatafatı ve gösterişli giyinmeyi seven biri. Bu dönemde yaşasa şüphesiz AKP Gençlik Kolları Başkanı ya da ihale takipçisi olurdu" yazarak sahabelerden birisine yönelik eleştirilerde bulundu. Avcı'nın paylaşımına birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Mücahit Avcı tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Göksu'dan cevap

Mücahit Avcı'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan cevap geldi. Göksu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köhnemiş zihinlere karşı, öz değerleriyle barışık, çağdaş ve donanımlı gençlerin yetişeceği gençlik merkezimize 'Mus'ab Bin Umeyr' ismini veriyoruz. Esenlerimize hayırlı olsun..." dedi. Göksu, Esenler'de sahabe Mus'ab Bin Umeyr isminin verileceği gençlik merkezinin fotoğrafını da paylaştı. - İSTANBUL

Son dakika haber! CHP'li danışmanın sahabe eleştirilerine Göksu'dan anlamlı yanıt
Son dakika haber! CHP'li danışmanın sahabe eleştirilerine Göksu'dan anlamlı yanıt

Cumhuriyet Halk Partisi, Mücahit Avcı, Sahabe, Göksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! CHP'li danışmanın 'sahabe' eleştirilerine Göksu'dan anlamlı yanıt - Son Dakika

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