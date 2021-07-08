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Son dakika haber! CHP'li Emir: "Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır" - Son Dakika

Son dakika haber! CHP'li Emir: "Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır"

08.07.2021 12:13
Son dakika haber! CHP'li Emir:

Edinilen son dakika haberine göre CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bugün Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Bugün Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır." ifadesini kullandı.

Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Bilindiği gibi ülkemiz aşı yarışında oldukça geç kalmıştı ve bu geç kalmasının temel sebebini de biz, bir aşıda ısrar edilmesi, bir aşının bir şekilde aracılar üzerinden alınmaya çalışılması ve dolayısıyla da başta Biontech olmak üzere diğer seçeneklerin aylarca kapıda bekletilmesi olarak belirtmiştik." dedi.

Bütün gelişmelerin de kendilerinin bu iddialarının ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğunu savunan Emir, "Bugün aşılama hızımız, seviyemiz, Biontech aşı tedarikinde geldiğimiz nokta son derece sevindiricidir ama bunun şubat, mart aylarında olmuş olması gerekirdi. Çünkü, arada son derece bedel ödedik, canımızla ödedik ve ekonomik kayıplarımızla ödedik." diye konuştu.

Biontech aşısı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın defalarca, "Orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmiyor. Biz o yüzden daha güvenli olan aşıyı tercih ettik" dediğini belirten Emir, şunları kaydetti:

"Oysa bugün Biontech aşısının orta ve uzun vadeli sonuçları hala bilinmiyor ve hatta Cumhurbaşkanına, cumhurdan önce Biontech aşısı yaptıklarında yine orta ve uzun vadeli sonuçları bilinmiyordu. Demek ki bakan burada bir saptırmaca, aldatmaca yaptı. Bugün Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır."

Türkiye'nin, Sinovac firmasından aldığı aşıların zamana göre döküm listesini basın mensuplarına gösteren Emir, belgenin resmi bir belge olduğunu ve buna göre en son 18-20-26 Mart 2021 tarihlerinde Devlet Malzeme Ofisi'nin (DMO) Sinovac firmasından direkt aşı aldığını söyledi. Emir, "İddia ettikleri gibi 'zaten var olan distribütör, biz bunun üzerinden almak durumundaydık, bunun üzerinden aldık' diyen Sağlık Bakanına sesleniyorum: Bakın pek ala mümkünmüş. DMO, Çin'den direk bu aşıları alabiliyormuş ama almamışsınız. Niye?" dedi.

Basın mensuplarına 25 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen bir konşimento belgesini gösteren Emir, Keymen firmasının 7,38 dolara aşıyı aldığını belirterek, "Daha önce belgelerini ortaya koymuştuk peki Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadara fatura ediyor? 12 dolardan fatura ediyor. Arada 4 dolar kar söz konusu. Firma, Çin'den 7 küsur dolara alıyor, 12 küsur dolara Türkiye Cumhuriyeti'ne fatura ediyor. Doz başına yaklaşık 4-5 dolar arası bir para kazanıyor." diye konuştu.

Basın mensuplarının, "Kovid-19 geçirenler tek doza düşürülmüştü. Dün Bilim Kurulundan yapılan açıklamayla iki doza çıktı. İnsanların kafası karıştı. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Emir, "Ülkemizde bir aşı tereddüttü, karşıtlığı varsa bunun birinci sebebi Sayın Sağlık Bakanıdır. Sayın Sağlık Bakanının neredeyse hiçbir açıklaması birbiriyle paralel değildir. Önce 'hastalananlara tek doz yeter' dediler. Şimdi, 'iki doz olsunlar da ondan sonra seyahat pasaportunu alsınlar' diyorlar. Son derece yanlış, bilim dışı." dedi.

İki doz Sinovac yaptırdıktan sonra özellikle mutasyonlara karşı yeterli bağışıklığın olmadığını herkesin bildiğini savunan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanın çıkıp bunu söylemesi lazım. Bunu söylemiyor, bundan çekiniyor, korkuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü, 'niye Sinovac aldınız?' sorusunun cevabı henüz daha verilmedi. Bunu söyleyemediği için de 'iki dozu olanlar üçüncü dozu olsunlar' diyor. İki doz Biontech olanların üçüncü doz Biontech olmalarına dönük herhangi bir bilimsel veri yoktur. En erken bilimsel veriler sonbaharda çıkacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken iki doz Sinovac aşısı olanların bir doz Biontech ile bağışıklıklarını güçlendirmeleridir. Özellikle varyant mutasyonlara karşı. Ben öyle yaptım ve herkese de bunu tavsiye ederim."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! CHP'li Emir: 'Türkiye'de bir aşı karşıtlığı, tereddüttü varsa bunun birinci sebebi Sayın Bakanın çelişik açıklamalarıdır' - Son Dakika


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