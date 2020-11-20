Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum - Son Dakika

Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum

20.11.2020 14:50
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum, System.String[]

Son dakika habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, "Yerelde çocuk haklarının, hak temelli bakış açısının katılımcılık ilkesinin, çocukların üstün yararı ilkesinin iktidar politikası haline getirilmesi, aynı zamanda yerelde tüm...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, "Yerelde çocuk haklarının, hak temelli bakış açısının katılımcılık ilkesinin, çocukların üstün yararı ilkesinin iktidar politikası haline getirilmesi, aynı zamanda yerelde tüm belediyelerin sözleşmeyi uygulamasını bekliyorum" dedi.

20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Masal Şatosu'nun bulunduğu Sazova Parkı'nda etkinlik düzenledi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'nın yanı sıra CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. CHP olarak 6 yıldır ulusal çocuk politikalarının hayata geçirilmesine çalıştıklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yerelde tüm belediyelerin Birleşmiş Milletler ve Lanzarote sözleşmesi uygulaması gerektiğini söyledi.

Özellikle Lanzarote sözleşmesi gereğince yapılacak olan uygulamalara ilişkin protokolünü Türkiye'de ilk kez Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin imzaladığını anlatan Karaca, "CHP olarak 6 yıldır ulusal çocuk hakları politikasının bir an önce hayata geçirilmesini öneriyoruz. Bu konuda iktidar tarafından bir adım atılmadı. Öncelikle ulusal çocuk politikası hak temelli bir çocuk politikası anlamı taşır. Çocuğun üstün yararı ilkesini gözetir. Çocuk odaklı yaklaşım ve çocuklar arasındaki dezavantajların giderilmesi birlikte karar vermek ve bu kararları hayata geçirmeyi hedefler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Lanzarote sözleşmesi gereğince yapılacak olan uygulamalara ilişkin protokolü ilk imzalayan, aynı zamanda bugün itibariyle tek imza atarak yerelde uygulayan bir belediyedir. Ben sevinç ve mutlulukla ifade etmek isterim ki büyükşehir ev sahipliğinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü burada kutlamak istediğimizi ifade ettiğimde, birçok belediye başkanımız sabahtan beri bizleri aradı. Bu protokolün imzalanması ve çocuklara karşı her türlü sömürü ve cinsel istismarın önlenmesine ilişkin sözleşme gereğini yerine getirmek için imzacı olacaklarını beyan ettiler. Sadece CHP'nin değil yerelde çocuk haklarının, hak temelli bakış açısının katılımcılık ilkesinin, çocukların üstün yararı ilkesinin iktidar politikası haline getirilmesi, aynı zamanda yerelde tüm belediyelerin sözleşmeyi uygulamasını bekliyorum" dedi.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Lanzarote sözleşmesi protokolünü imzalayan ilk belediye oldukları için mutlu olduklarını ifade ederek, "25 Ekim 2007'de 'Çocukların cinsel istismara karşı korunması' ile ilgili bir Lanzarote sözleşmesi vardır. Bu, Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden sonra hazırlanmış ve ülkeler tarafından imzalanmış bir sözleşmedir. 1 Temmuz 2010'da Türkiye'de bu sözleşmeyi imzaladı ve yürürlüğe girdi. Bu sözleşme Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bu sözleşmeyi imzalayan ilk şehirdir" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve beraberindekiler açıklamaların ardından Sazova Parkı içerisindeki Masal Şatosunu gezdi.


Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum
Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, İktidar, Çocuk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! CHP'li Karaca: Lanzarote sözleşmesi protokolünü tüm belediyelerin imzalamasını bekliyorum - Son Dakika


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