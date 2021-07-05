Son dakika: CHP'li Özkoç, kentsel dönüşüm kararı alınan Tozkoparan Mahallesi sakinleriyle basın açıklaması yaptı - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kentsel dönüşüm kararı alınan İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki ev sahiplerinin yeni ev için borçlandırılmak istendiklerini belirterek, "Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evlerinin borçları yoktu. Yine ev sahibi olmak ve borçları olmasın istiyorlar." dedi.

Özkoç, Tozkoparan Mahallesi sakinleriyle partisinin genel merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kentsel dönüşüm mağdurlarının hayatları boyunca bir ev elde edebilmek ve bu evi miras olarak çocuklarına bırakabilmek için çalıştıklarını aktaran Özkoç, Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin evlerinin şu anda ellerinden alındığını savundu.

Özkoç, "Orada oturuyor yaşlılarına, hastalarına bakıyorken, elektrikleri doğal gazları kesildi. Şimdi evleri yok." dedi.

Tozkoparan'nın riskli bölge olarak dokuzuncu sırada yer almasına karşın Merter'e yakınlığı nedeniyle rant alanı olarak ilk sıraya alındığını iddia eden Özkoç, şunları söyledi:

"Onlara bir muvafakatname imzalatmaya çalıştılar. Bir sözleşme değil, tek taraflı. 'Bunu imzalayacaksınız. Gideceksiniz kiraya yerleşeceksiniz. Ev sahibi olabilmek için 180 bin lira borçlanacaksınız. Bunu kademeli olarak memura yapılan zamlarla ilgili enflasyon oranında arttıracağız. Bunu ödeyeceksiniz. Tekrar öyle ev sahibi olabilirsiniz' diyorlar. Oysa ki onların evleri vardı. Onlar sadece yaşayabilmek ve ekmeklerini kazanabilmek pandemi sürecinde aç kalmamak için mücadele ediyorlardı."

CHP'nin ilkesinin rantın halk tarafından paylaşılması olduğunu dile getiren Özkoç, bütün yerel yönetimlerdeki kentsel dönüşümlerin insan ve çevre odaklı şeffaf ve uzlaşıyla olması gerektiğini vurguladı.

Özkoç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlar sahip oldukları şeyin kendilerine hakkıyla iade edilmesini istiyorlar. Bu arkadaşlar ev sahibiydiler ve evlerinin borçları yoktu. Yine ev sahibi olmak ve borçları olmasın istiyorlar. Yaşlılarıyla, hastalarıyla mağdur bırakılmasın istiyorlar. Bu sürecin ne kadar süreceğini, ne kadar dışarıda kirada kalacaklarını, binanın ne zaman kendilerine teslim edileceğini bilmek istiyorlar. Orada uygarca kendi geleceklerini sürdürmek istiyorlar."

CHP'li Özkoç, iktidarın kentsel dönüşüm mağdurlarını muhatap alması ve onlarla uzlaşması gerektiğini ifade etti.