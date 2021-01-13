CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde görme engellilerin en önemli sorunlarından birinin eğitime erişim olduğunu belirterek, "Görme engelli öğrenciler derslerde kullanılan videolarda görsel betimleme olmadığı için dersleri anlayamamaktadır." ifadesini kullandı.

Taşkın, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, görme engellilerin Kovid-19 salgını süresince sorunlarının derinleştiğini vurguladı.

Türkiye'de resmi verilere göre 281 bin 439 görme engelli bulunduğunu aktaran Taşkın, 19 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin uyguladığı politikalar nedeniyle görme engellilerin, haklarına erişimde ciddi sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

Kovid-19 salgınından sonra görme engelliler için hayatın daha da zorlaştığını dile getiren Taşkın, "Sağlık ve eğitim hizmetleri, kamusal mekanlar, kaldırımlar, yollar, alt üst geçitler ve toplu taşıma araçlarının gerektiği ölçüde erişilebilir olmaması, görme engelli vatandaşlarımız için salgın sürecinde de bağımsız hareket etme ve ihtiyaçlarını karşılama konularında sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Engellilerin en temel sorunlarından birisinin istihdam olduğunu belirten Taşkın, engelli kotasının arttırılmasının ve biriken atamaların yapılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Görme engellilerin çalışma hakkını kullanabilmesi ve üretimde yer alması gerektiğini vurgulayan Taşkın, görme engellilerin salgın sürecinde çalışma koşulları belirlenirken salgının seyri, iş yerlerinin özellikleri ve işin niteliği gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini aktardı.

Görme engellilerin sokakta, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda ciddi tedirginlikler yaşadığını ifade eden Taşkın, görme engelli birinin iş yerine giderken toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duymayacağı yöntemler geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

"Ders materyallerine erişimde sorunlar yaşanıyor"

Görme engellilerin eğitime erişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşkın, şöyle devam etti:

"Kovid-19 salgını sürecinde görme engelli vatandaşlarımızın yaşadığı en önemli sorunlardan biri eğitime erişimdir. Görme engelli öğrenciler Kovid-19 öncesinde özel eğitim okullarında ya da diğer öğrencilerle birlikte kaynaştırma sınıflarında eğitim alıyordu. Ancak salgının başlamasından sonra ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 7 bin görme engelli öğrenci yüz yüze eğitimin durdurulmasıyla birlikte uzaktan eğitime geçti. TRT kanalları, EBA internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden devam eden uzaktan eğitimde görme engelli öğrenciler hem uzaktan eğitimde kullanılan sisteme hem de ders materyallerine erişim anlamında ciddi sorunlar yaşamaktadır.

Görme engelli öğrenciler derslerde kullanılan videolarda görsel betimleme olmadığı için dersleri anlayamamaktadır. Özellikle sayısal alandaki içeriklerin büyük bir kısmında görsel olarak açıklamalara yer verilmemektedir."???????

Milli Eğitim Bakanlığının görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle basılmış ders kitaplarını ücretsiz dağıttığını belirten Taşkın, öğrencilerin bu kitapları zamanında ve eksiksiz alamadığını savundu. Taşkın, "Uzaktan eğitim, görme engelli öğrencilerin algılayacağı şekilde yeniden düzenlenmeli ve desteklenmelidir." görüşünü paylaştı.