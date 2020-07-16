Son dakika haber... CHP'li vekillerden doğal afetlerden etkilenen çiftçilere destek çağrısı - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin zararlarının giderilmesi, borçlarının ertelenmesi, 2021'den itibaren uzun yıllara dönük yapılandırılmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

Sarıbal, partisinin Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Mayıs ayından itibaren başlayan doğal afetlerin getirdiği sorunların artarak devam ettiğini kaydeden Sarıbal, çeşitli illerde yaşanan afetler sonrası ürün ve üründe kalite kayıplarının yaşandığını anlattı.

TARSİM sigortaları havuzunun, sorunu çözebilecek kabiliyette olmadığını iddia eden Sarıbal, "Onlarca kanunun çıktığı Mecliste çiftçinin bu zararını giderecek hiçbir düzenleme yapılmadığı gibi, iktidar partisi ve onun küçük ortağı görmezlikten gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

Sarıbal, "Çiftçilerin zararlarının giderilmesi, borçlarının ertelenmesi, 2021'den itibaren uzun yıllara dönük yapılandırılması zorunluluktur. Çiftçilerin yaşamsal ihtiyaçları var. Bunlara hibe yardım yapılması çok önemli. Bunun için AKP Genel Başkanını göreve davet ediyoruz." dedi.

İktidarın soğan ve patateste ihracatı kıstığını dile getiren Sarıbal, patates ve soğan fiyatlarının bu nedenle düştüğünü, bir tedbir alınmazsa 2021 yılında patates, soğan üretiminin az olacağını söyledi.

"Üreticinin mağduriyetini çözelim"

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, seçim bölgesindeki üreticinin bir büyük firmayla sözleşme yaparak makarnalık durum buğdayı ektiğini ancak firmanın ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatı üzerinden ve kesintiler yaparak aldığını iddia ederek, "Sözleşmeli üretim, kulağa cazip gelse de üreticinin mağduriyeti söz konusu. Bu tip durumlarda devleti göreve çağırıyoruz." diye konuştu.

Bu firmaya çağrıda bulunan Gaytancıoğlu, "Lütfen üreticiye destek verelim, üreticinin mağduriyetini çözelim. Yoksa Edirne, Kırklareli gibi illerimizde başlayan sözleşmeli makarnalık buğday üretimi önümüzdeki yıllarda bir daha olmayabilir." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'nun Kırklareli'ye desteğini bekliyoruz"

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu, yaşanan doğal afetler nedeniyle Kırklareli'de 50 bin dönüm arazinin etkilendiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığına bu konuyla ilgili önergeler verdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir karış toprak boşta kalmasın her yer ekilsin" dediğini aktaran Gündoğdu, "Kırklarelili çiftçimiz bunu dinledi. Şimdi böyle bir afet geldi. Aynı duyarlılığı yine sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu başta olmak üzere Tarım Bakanlığının da Kırklareli'ne desteğini bekliyoruz." dedi.