CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU'NUN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN" YARGILANDIĞI DAVADA "DURMA" KARARI - Son Dakika

CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU'NUN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN" YARGILANDIĞI DAVADA "DURMA" KARARI

08.04.2021 14:24
CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU'NUN

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "durma kararı" verildi.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılında kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada "durma kararı" verildi. Mahkeme, sanığın milletvekili olduğunu ve milletvekilinin meclis kararı olmadıkça yargılanamayacağına ilişkin Anayasa'nın 83. maddesini kararında gerekçe olarak belirtti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve taraf avukatları katıldı.  Duruşmada söz alan savcı, 1 Aralık 2020 tarihinde meslektaşı tarafından verilen mütalaaya katıldığını ve tekrar ettiğini belirtti. Mütalaada, suç tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan sanığın 1 Haziran 2015 tarihinde Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda Cumhurbaşkanı'na karşı hakaret içeren sözleri sarf ettiği sabit görüldüğünden 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Söz alan Sanık Tanrıkulu, "Burada Anayasal ön sorun yönündeki beyanlarımızı tekrarlıyoruz. Bu nedenle esasa ilişkin savunma yapmayacağım. Duruşmada iddia makamını temsilen ayrıca bir değerlendirme yapılmasını beklerdim. Önceki beyanlarımı ve savunmalarımı bu manada tekrar ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi. Son sözü sorulan sanık Tanrıkulu, "Durma kararı verilmesini isteriz" dedi.

KARARDA ANAYASAYA DEĞİNİLDİ

Mahkeme kararında, sanık Sezgin Tanrıkulu hakkında olay tarihinde Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret ettiği iddiasıyla yargılanması yönünde izin verildiğini ve başlanılan yargılama sürecinde sanığın yapılan genel seçim sonrası milletvekili sıfatıyla TBMM'de vekil olarak göreve başladığını belirtti. Mahkeme, Anayasa'nın 83/2-3 maddesi kapsamında milletvekilliğinin yasal düzenlemeler karşısında sürdüğü aşama içerisinde hakkında yargılama yapılmasının olanaklı bulunmadığını, Anayasal düzenleme çerçevesinde milletvekilliğinin düşmesi veya yargılama konusunda TBMM'ce dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verilmesinin yasal düzenlemenin ve Anayasanın amir hükümlerinin doğal neticesi olduğunu kararında ifade etti.

YARGILAMADA DURMA KARARI VERİLDİMahkeme, Sanık Sezgin Tanrıkulu hakkında başlanılan yargılamanın Anayasa'nın 'Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili, meclis kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz' maddesi gereğince durmasına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede şüpheli Sezgin Tanrıkulu'nun kapatılan Zaman Gazetesi'nin 1 Haziran 2015 tarihli nüshasının 6. sayfasında ve gazetenin internet sitesinde yayınlanan röportajında kullandığı ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aşan ifadeler olarak değerlendirildiği belirtilmişti. Hakaret içeren sözlerin Cumhurbaşkanına karşı söylenmesi ile suçun tamamlanmış olduğunun da anlatıldığı iddianamede, şüphelinin kullandığı ifadelerin bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış olduğu ifade edilmişti. Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP MİLLETVEKİLİ TANRIKULU'NUN 'CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN' YARGILANDIĞI DAVADA 'DURMA' KARARI - Son Dakika


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