Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası

08.03.2022 19:18
Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası

Son dakika gündem haberi: Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bir çocuk annesi A.E'ye, 30 Temmuz 2020'de görevi başında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla M.A. hakkında açılan davanın Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müşteki A.E. ve tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediği anlaşılan sanığın sabit eylemine uyan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığa, sarkıntılık düzeyinde kalan "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberleri! Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü Son dakika haberleri... Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancılar 16 sivili öldürdü

Cumhuriyet Halk Partisi, Saldırı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine 'cinsel saldırı' suçundan hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Eşini 12 yerinden bıçaklayan koca 3 ay sonra serbest kalmıştı! İsyan eden mağdur kadını Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement