Son dakika haber | CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında...
Son dakika haberi... CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya;"Değerli Dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu.Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 09:39
Kaynak: İHA
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