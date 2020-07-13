Son dakika haber... Çiçeği burnunda çift balayı yerine soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Son dakika haber... Çiçeği burnunda çift balayı yerine soluğu hastanede aldı

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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Ankara'da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70'e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı.

(Nurhan İçmez/İHA)

Koronavirüs, Turhal, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çiçeği burnunda çift balayı yerine soluğu hastanede aldı - Son Dakika
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