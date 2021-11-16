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Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı - Son Dakika

Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı

16.11.2021 11:01
Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı

Son dakika gündem haberi: Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, devletin sağladığı desteklerle sütten para kazanan çiftçiler üretimlerini artırdı, sektör temsilcileri de yeni süt işleme tesisleri kurdu.

Türkiye'nin hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, devletin sağladığı desteklerle sütten para kazanan çiftçiler üretimlerini artırdı, sektör temsilcileri de yeni süt işleme tesisleri kurdu.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Ticaret Borsası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla başlatılan "Erzurum İl Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi" kentteki süt üreticisi sayısını artırdı.

Özellikle kırsal kesimlerde süt üretimine yönelen çiftçiler, proje sayesinde, ürettikleri sütü Ulusal Süt Konseyinin belirlediği fiyat üzerinden satarak gelir sağlamaya başladı.

Büyükbaş hayvan sayısında yakalanan ivme, tarım alanında yapılan yatırımlar ve besicilere yönelik projeler sayesinde çiftçilerin sektöre yönelmesiyle kentteki süt üretimi ve süt işleyen tesis sayısı arttı.

Destek ve teşviklerle son iki yılda süt işleme tesisi sayısı 11 adet artarak 27'ye ulaştı.

Yıllık süt üretimi 970 bin tona yaklaştı

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, Erzurum'un ülke genelinde büyükbaş hayvan sayısı bakımından ikinci sırada olduğunu ve bu varlığın süt üretimine yansıdığını söyledi.

Hayvan popülasyonundaki artış sonrası süt üretiminde yıllık 970 bin ton civarına ulaşıldığını ifade eden Akar, "Türkiye'nin sütünün yüzde 4,3'ü Erzurum'da üretiliyor ve Türkiye'de en fazla üretilen sütte üçüncü sıradayız. Üretilen sütün tamamı sanayiye aktarılmıyor. Sanayi altyapısı tam seviyede değil. Buzağı bölgesi olduğumuz için 350 bin tonu sanayiye aktarılıyor ve gerisi de buzağı beslenmesinde kullanılıyor." diye konuştu.

Akar, Erzurum'un buzağı yetiştiren bir il konumunda bulunması nedeniyle yetiştiricinin buzağı beslemesinde süt kullanımına önem verdiğini belirtti.

Kaba yem tohumu üretiminin desteklemesinin de süt üretimini artırdığını dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Bu desteklerin yanı sıra diğer desteklerle illerde soğuk sütün taşınması projesiyle süt üretiminden yetiştiricilerimiz para kazanmaya başladı. Geçmiş yıllarda süt fiyatı, Ulusal Süt Konseyinin yarı fiyatına geliyordu. Şu an süt fiyatı Ulusal Süt Konseyine denk, hatta üzerinde. Sütten para kazandığı için üretici süt üretimine eğilim gösterdi ve süt üretimi ivme kazandı. Ülkesel olarak yetiştirici bölgesi olmamız açısından olaya bakarsak, süt üretiminin giderek artacağı söylenebilir."

Süt üretimi yükselince bunu işleyecek tesis sayısı da arttı

Ata ve dededen kalma eski yöntemlerin bırakılmasının ve hayvancılıkta kaliteli beslenmeye yönelmenin süt miktarındaki artışı hızlandırdığını bildiren Akar, artan süt üretimiyle buzağı sayısının da yükselmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Akar, süt üretiminin artmasının ardından yerel süt ürünleri işletmelerinin sayısının da arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda Erzurum'da süt üretimine çok fazla önem verilmiyordu. Süt buzağı beslemede kullanılıyordu veya aile ihtiyacı için kullanıyordu. Sanayiye aktarılmıyordu. Şu an 350 bin ton süt sanayiye soğuk zincirden aktarılıyor. Erzurum'da şu an onaylı 27 süt işletmemiz var. Bölgede küçük aile işletmeleri kuruldu ve bu hayvan işletmeleri ayda 5 bin, bazıları ise 10 bin liranın üzerinde süt geliri sağlıyor."

Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı
Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı
Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı
Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı
Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Erzurum, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çiftçi sütten para kazanınca üretim de işleme tesisleri de arttı - Son Dakika


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