Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

29.03.2022 17:57
Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı

Gelen son dakika haberine göre VAN'da, hastanede sağlık durumu ağırlaşan Hacer Durmuş'un (66) başka hastaneye sevki, çığ riskiyle yol kapatılınca ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

VAN'da, hastanede sağlık durumu ağırlaşan Hacer Durmuş'un (66) başka hastaneye sevki, çığ riskiyle yol kapatılınca ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Çığ riski nedeniyle kara yolu kapatılan Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde, göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören Hacer Durmuş'un sağlık durumu ağırlaşınca yetkililerden ambulans helikopter istendi. Talebin kabul edilmesi ile Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopter, Durmuş'u alarak havalandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Durmuş, burada tedaviye alındı. Hacer Durmuş'un yakınları ise yetkililere teşekkür etti.


Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı
Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı
Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı
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Ambulans, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika


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