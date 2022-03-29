Son dakika haber! Çığ riskiyle yol kapatıldı, hasta için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika

VAN'da, hastanede sağlık durumu ağırlaşan Hacer Durmuş'un (66) başka hastaneye sevki, çığ riskiyle yol kapatılınca ambulans helikopterle gerçekleştirildi.

Çığ riski nedeniyle kara yolu kapatılan Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde, göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören Hacer Durmuş'un sağlık durumu ağırlaşınca yetkililerden ambulans helikopter istendi. Talebin kabul edilmesi ile Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği ambulans helikopter, Durmuş'u alarak havalandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılan Durmuş, burada tedaviye alındı. Hacer Durmuş'un yakınları ise yetkililere teşekkür etti.