Son dakika haber: Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri yeniden kapılarını açtı - Son Dakika

Korona virüsü salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzen koşulları doğrultusunda vatandaşlara tekrar kapılarını açtı.



Bir süredir sosyal hayatı sekteye uğratan korona virüsü nedeniyle hizmet veremeyen Çiğli Belediyesi Sosyal Tesisleri, yeni normal düzene adapte olarak misafirlerini yeniden ağırlıyor. Bölgenin önemli eğlence ve dinlence merkezlerinden olan Akvaryum Kafe'de, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bir dizi tedbirler alındı. Bu doğrultuda, oturma düzeninin sosyal mesafe göz önünde bulundurularak tasarlanması, toplu kullanım alanlarının periyodik olarak dezenfekte edilmesi, QR kodlu menülerin hazırlanması, personelin maske ve eldiven kullanarak hizmet vermesi ve tesis girişlerinde ateş ölçülmesi gibi tedbirlerle vatandaşlara hijyenik bir ortam oluşturuldu. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Akvaryum Kafe'nin ardından diğer tesislerin de hizmete açılacağını söyledi.



Belediyeye ait sosyal tesisleri kademeli olarak hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde uzun süredir kapalı olan sosyal tesislerimizi, gerekli tedbirleri alarak hizmete açmaya başladık. Çalışmalarımıza ilk olarak, Çiğlili hemşehrilerimizin ve komşu ilçelerden gelen misafirlerimizin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdiği Akvaryum Kafe ile başladık. Tesisimizi, sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurarak yeniden düzenledik. Tesis binaları, çocuk oyun alanları, otopark ve tuvaletler gibi toplu kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettik ve etmeye devam edeceğiz. Tesis çalışanlarımızın günlük olarak, misafirlerimizin ise tesise girişte ateşini ölçüyoruz. Gelecek hafta Pelikan Kafemiz de hizmete girecek. Aldığımız tüm bu önlemler ile vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip keyifli vakit geçireceği sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmaya özen gösteriyoruz" dedi.



QR kodlu menü dönemi



Salgın ile mücadelede el hijyeninin önemine de vurgu yapan Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Salgının en çabuk yayılma yollarından birinin el teması olduğunu göz önünde bulundurarak tesislerimizde QR kodlu menü dönemini başlattık. Vatandaşlarımız, oluşturduğumuz QR kodunu cep telefonlarının kamerasından okutarak menüye ulaşabiliyor. Bu uygulama ile hem vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla menüyü inceleme fırsatı sunuyor hem de virüsün temas yoluyla yayılmasını engellemiş oluyoruz." - İZMİR