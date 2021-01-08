Son dakika haber... Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar - Son Dakika

Son dakika haber... Çiğli Belediyesinden "çocuk dostu" adımlar

08.01.2021 13:20
Son dakika haber... Çiğli Belediyesinden

Son dakika gündem haberi: İzmir'de Çiğli Belediyesi, çocuk haklarının kurumsallaşması, korunması için Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonunu kurdu.

İzmir'de Çiğli Belediyesi, çocuk haklarının kurumsallaşması, korunması için Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonunu kurdu. Komisyonun faaliyetlerine başlamasıyla çocukların yaşamını etkileyecek tüm kararların, çoğulcu bir bakış açısı ve derinlemesine değerlendirmelerle alınması hedefleniyor.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde, çocuklara eşit eğitim fırsatları oluşturmak, sportif ve kültürel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü Çiğli Belediyesinde, farkındalık oluşturacak uygulamalar hayata geçirildi. Çocukların hakları, geleceği ve kararları katılımcı, çoğulcu bir anlayışla almak adına farkındalık oluşturacak projeyle, Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu kuruldu.

Çocuklara yönelik düzenlenecek hizmet, proje, etkinlik ve aktiviteler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk ve Çocuk Hakları Birimince gerçekleştirilecek. Böylece tüm bu hizmetlerin kurumsal ve sürdürülebilir olması sağlanacak.

Kararlar komisyonda görüşülecek

Çiğli Belediyesi Meclisince kurulan Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu en az üç, en fazla beş kişiden oluşacak. Çiğlili çocuklara yönelik alınacak kararlar komisyonda görüşülecek. Komisyonun faaliyetlerine başlamasıyla çocukların yaşamını etkileyecek tüm kararların, çoğulcu bir bakış açısı ve derinlemesine değerlendirmelerle alınması hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: "Çocuklarımızı ve haklarını koruyacağız"

Kurulan birim ve komisyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, "Öncelikle hepimiz, çocuklarımızı birer birey olarak görmeliyiz ve haklarına saygı duymalıyız. Taleplerine değer vermeliyiz. Yaşamlarını kendi iradeleri doğrultusunda şekillendirmelerine destek olmalıyız. Onları dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımıza yönelik tüm adımlarımızı bu perspektifler çerçevesinde atıyoruz. Bu kapsamda, çocuk haklarının korunması ve toplum nazarında yaygınlaştırılması için Çocuk ve Çocuk Hakları Birimimizi kurduk. Çocuklarımızla ilgili alacağımız kararların gelecekte olumsuz sonuçlar doğurmaması için Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonunu kurduk. Çocuklarımıza güvenli, huzurlu, mutlu ve kendilerini geliştirebilecekleri bir kent sunmak adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Son dakika haber... Çiğli Belediyesinden çocuk dostu adımlar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çiğli Belediyesinden 'çocuk dostu' adımlar - Son Dakika


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