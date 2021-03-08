Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim - Son Dakika

Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim

08.03.2021 15:55
Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim, System.String[]

Son dakika haberine göre Çiğli Belediyesinde, İmar Müdürü Ersel Tanıröver ile Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Çiğli Belediyespor As Başkanlığı görevini sürdüren Deniz Çıtak, başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Çiğli Belediyesinde, İmar Müdürü Ersel Tanıröver ile Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Çiğli Belediyespor As Başkanlığı görevini sürdüren Deniz Çıtak, başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Çiğli Belediyesinde iki yeni isim belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. İmar Müdürü Ersel Tanıröver ile Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Çiğli Belediyespor As Başkanlığı görevini sürdüren Deniz Çıtak, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün tasarrufu ile belediye başkan yardımcısı oldu.

Başkan Gümrükçü: "Çiğlimize güç katacak"

Yaptığı yeni görevlendirmelerin kente hizmet noktasında kendilerini güçlendireceğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Başkan yardımcımız Barbaros Kiriş'in sağlık sorunları nedeniyle sunduğu istifasını kabul ettim. Bu süreçte iki yeni başkan yardımcısı görevlendirmesi yaptık. Meclis üyemiz Deniz Çıtak arkadaşımız ile Barbaros Kiriş'ten boşalan teknik başkan yardımcılığı görevini de hali hazırda İmar Müdürlüğü görevini yürüten Ersel Tanrıöver'i başkan yardımcısı olarak atadık. Barbaros Kiriş İmar Komisyonu Başkanlığına devam edecek. Kendisinin bir an önce sağlığına kavuşmasını umuyor, yeni görevlendirilen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ersel Tanrıöver: "Kentimizin ihtiyaçlarını biliyorum"

Geçmiş yıllarda Karşıyaka ve Bornova Belediyesinde İmar Müdürlüğü yapan Ersel Tanrıöver, "Utku Başkanımız öncülüğünde kentimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni görevimde de herkese eşit, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğim. Gülümseyen Çiğli için ilk günkü azim ve kararlılığımızla vatandaşlarımızın hizmetinde olacağım" diye aktardı.

Deniz Çıtak: "Çiğlimizi daha iyi yerlere taşıyacağız"

Çocukluk yıllarının geçtiği Çiğli'ye hizmet etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Deniz Çıtak, "1992-1998 yılları arasında 6 yıla yakın Çiğli Belediyespor alt yapısında kalecilik yaptım. Gençlik kollarından geliyorum, ilçe başkan yardımcılığı yaptım. CHP İl Başkanlığı Turizm Komisyonunda yer aldım. Kentimi, kentimin insanını ve ihtiyaçlarını yıllardır yakından biliyorum. Bugün itibarıyla Utku başkanımızın tasarrufu ile yeni görevimize başladık. Gerek turizm gerekse sportif anlamdaki tecrübelerimi kentimin geleceği için kullanacağım. Gece gündüz demeden kentimize ve hemşehrilerime hizmet etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. - İZMİR

Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim
Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim
Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim

Çiğli Belediyesi, Turizm, Çiğli, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çiğli'de başkan yardımcılığı görevine iki yeni isim - Son Dakika


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