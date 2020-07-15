Son dakika haber: Çiğli'de haşereyle etkin mücadele - Son Dakika

Son dakika haber: Çiğli'de haşereyle etkin mücadele

Gelen son dakika haberine göre Pandemi döneminde belediye hizmetlerini hız kesmeden devam ettiren Çiğli Belediyesi, pandemi sonrasında yaşanan normalleşme döneminde de vatandaşlara verilen hizmetleri aksatmadan devam ettiriyor.

Pandemi döneminde belediye hizmetlerini hız kesmeden devam ettiren Çiğli Belediyesi, pandemi sonrasında yaşanan normalleşme döneminde de vatandaşlara verilen hizmetleri aksatmadan devam ettiriyor. İlçede haşerelere karşı yürütülen etkin mücadele kapsamında konteynerlerde ilaçlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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Pandemi ile mücadelenin ilk gününden itibaren kararlılıkla çalışmaların yürütüldüğü Çiğli'de, normalleşme döneminde mahallelerdeki belediyecilik hizmetleri artırıldı. Çiğli halkının sorunsuz bir yaz geçirmesi amacıyla başta karasinek, hamam böceği, pire, kene gibi hastalık taşıyan haşerelere karşı mücadele etkin bir şekilde yürütülüyor.


700 konteynerde ilaçlama


Çiğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında görevlendirilen ekipler tüm mahallelerde çöp konteynerlerini ve çevresini yoğun şekilde ilaçlıyor. Çalışmalar kapsamında 26 mahallede yaklaşık 700 konteynerin ilaçlanması planlanıyor. Yapılan çalışmalarla karasinek, hamam böceği, pire, kene gibi hastalık taşıyan canlıların halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. - İZMİR

Çiğli Belediyesi, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çiğli'de haşereyle etkin mücadele - Son Dakika
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