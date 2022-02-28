Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor

28.02.2022 10:21

Son dakika haberleri... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyorARDAHAN Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor

ARDAHAN Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için atlı kızaklarla yapılan tur, yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor.

Çıldır'ın soğuğunda atlı kızak binmenin çok keyifli olduğunu ifade eden ziyaretçiler, herkesin gelip kışın Çıldır Gölü'nü görmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlar farklı bir sosyal aktivite yaşarken, kızakçılar da ekmek parası kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlk defa buz üzerinde gezerek bu heyecanlı anlara tanıklık eden Recep Kuşçu, "Hayalimdi gerçek oldu. Çıldır gölü bir bambaşka ve buradan taraftarı olduğum Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmek istiyorum" dedi.

Kuşçu, "Trabzon'dan buraya gelmek hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Buradan Trabzon sporun şampiyon olacağını ümit ediyorum. İnşallah donan göl üzerinde bulunduğumuz temenni gerçek olur ve şampiyonluğa ulaşırız" dedi.

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor

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Çıldır Gölü, Türkiye, Turizm, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' heyecanı devam ediyor - Son Dakika


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