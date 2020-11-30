Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı - Son Dakika

Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı

30.11.2020 11:57
Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Yüzeyinin bir kısmı donan Çıldır Gölü'nde, atlı kızakçılar, kar yağmadığı için cam gibi altındaki balıkların ve yosunların gözüktüğü buzun üzerinde ziyaretçilerine gezinti yaptırıyor.

Yüzeyinin bir kısmı donan Çıldır Gölü'nde, atlı kızakçılar, kar yağmadığı için cam gibi altındaki balıkların ve yosunların gözüktüğü buzun üzerinde ziyaretçilerine gezinti yaptırıyor.

Kars ile Ardahan arasındaki kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan bölgenin en bülük ikince gölü Çıldır Gölü, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkii, hava sıcaklığının sıfırın altında 10-12 dereceye kadar düşmesiyle kısmen buz tuttu.

Dondurucu soğuklar yüzünden gölün bu bölümünde buz kalınlığının 25-30 santimetre kalınlığa ulaşmasıyla göl üzerinde atlı kızak gezintileri başladı.

Balıkçıların Eskimolar gibi kışın yüzeyindeki buzu kırıp içiresine ağ atarak balık tu atılarak balık tuttuğu Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızaklarla gezinti yapıyor.

Gölün henüz kar yağmadığı için cam gibi altı gözüken buzla kaplı bölümünde atlı kızaklarla gezinti yapan ya da yürüyerek dolaşan ziyaretçiler hem heyecanlı anlar yaşıyor hem de doğanın muhteşem görüntüsünün tadını çıkarıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kalabalık ziyaretçi olması halinde sosyal mesafeyi korumak için atlı kızak sayısını artıran atlı kızakçılar, salgın nedeniyle tek kullanımlık minder ve dezenfektan kullanmayı ihmal etmiyor.

Deniz seviyesinden 1959 metre yüksekte bulunan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, kışın atlı kızaklı gezintileri, Eskimo usülü balıkçılık ve masalsı görüntüsü ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Çıldır, kışın yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

Gölde atlı kızakcılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çıldır Gölü'nün kış turizminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.

Havalar soğuyunca buz tutan gölde Kovid-19 tedbirleri kapsamında tur yaptıklarını belirten Daşdemir, "Pandeminden dolayı tüm tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Gelen tüm müşterilerimize dezenfektan veriyoruz ve onları kızaklardaki tek kullanımlık minderlere bindiriyoruz. 4-5 kişilik aileye bile 2 veya 3 kızakla, ücrete yansıtmadan, sosyal mesafeyi koruyarak kızak turlarını yaptırıyoruz. Yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilmek için tüm tedbirlerimiz aldık, kızaklara 2 kişi alıyoruz." dedi.

Üzerinde gezinti yapılan göldeki balıklar ve yosunlar da görülüyor

Daşdemir, kısmen donan Çıldır Gölü'nde sezonu açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde buz istediğimiz kalınlıkta değildi ama şimdi buz seviyesi yükseldi. Buz kalınlığı 25-30 santimetreye ulaşınca sezonumuzu açıp müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz, hayat her yerde olduğu gibi burada da devam ediyor. Tedbirleri alarak, kurallara uyarak işimizi sürdüreceğiz. Her taraf cam gibi buz, henüz üstüne kar yağmadı. Bu durum her yıl olmuyor, normalde göl buz tutar tutmaz hemen kar yağıyor ve kimse bunu göremiyordu. Bu yıl her taraf cam gibi buz tuttu. Göldeki balıklar, yosunlar gözüküyor, çok güzel görseller var, insanları bekliyoruz. Tüm tedbirlerimiz aldık misafirlerimiz de salgına karşı tedbirlerini alıp gelsin."

Çıldır'ın misafirleri atlı kızak heyecanından memnun

Her yıl misafirlerine göldeki buz üzerinde atlı kızak keyfi yaşattıklarını anlatan Daşdemir, "Buz üzerinde atlı kızak heyecanı yaşayanlar çok mutlu oluyor, farklı bir duygu yaşıyor. Cam buz üzerinde atlı kızak keyfini yerli ve yabancı turistlerimize yaşatmak için bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Atlı kızak heyecanı yaşayan Döndü Kaya ise her yıl atlı kızak heyecanı yaşamak için Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Atlı kızak sezonunu açtık ve burası çok güzel. Stres atmaya geldik, çocuklarla çok eğlendik. Göl yeni buz tuttuğu için ilk etapta korktuk ama bir süre sonra alıştık. Yerli ve yabancı turistler gelip bu heyecanı yaşasınlar."

Çıldır, Balık, kar, Cam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çıldır Gölü'nde masalsı atlı kızak gezintileri başladı - Son Dakika


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