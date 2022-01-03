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Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika

Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü

03.01.2022 12:24

Gelen son dakika haberine göre Ardahan ve Kars arasında yer alan, buzlanan doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü, yörede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Ardahan ve Kars arasında yer alan, buzlanan doğal güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü, yörede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölge genelinde dün etkili olan kar yağışı, Kars ve Ardahan il merkezlerinin yanı sıra Ardahan'ın Çıldır ilçesinde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yılın her mevsimi doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin beğenisini toplayan Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nü kaplayan buz ise kar yağışıyla tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü olan ve Kars-Ardahan sınırında yer alan göl, 123 kilometrekare alana sahip.

Kışın yüzeyi tamamen buz tuttuğu için, balıkçıların, yüzeydeki buzları kırıp suya sarkıttıkları ağlar ile Eskimo usulü balık avladıkları göl, yörenin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Bugünlerde dondurucu soğuk hava nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan göl, kar yağışı ile birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

Gölün bu doyumsuz manzarasını izlemek ve yaşamak için çok sayıda yerli ve yabancı turist de bölgeye gelmeye başladı.

Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü
Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü

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Çıldır Gölü, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çıldır Gölü'nün buz tabakası kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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