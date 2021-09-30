Yayımlanan cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Golgo 13" çizgi romanına imza atan Saito Takao'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

Kyodo ajansının, yayıncı kuruluş Shogakukan firmasına dayandırdığı haberine göre, yazar Saito 84 yaşında pankreas kanserinden yaşamını yitirdi.

Wakayama eyaleti doğumlu Saito, Osaka'da büyümüş ve "manga" sektöründe ilk eserini 1955'te yayımlamış ve 1964'te kurduğu firmayla kurumsal piyasaya adım atmıştı.

Saito'nun ilk 1968'te yayımladığı ve 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla "Golgo 13" çizgi roman serisi, elde ettiği cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

"Doğa üstü yeteneklere sahip suikastçı Duke Togo'nun maceralarının" anlatıldığı seri, hükümetler ve uluslararası ilişkiler sahasından esinlenilmiş hikayelere yer veriyor.

Akademi ve sanat dünyasına katkıları sonrası Saito'ya 2003'te Japonya hükümetinin "Mor Kurdele Nişanı" verilmişti.

"Golgo 13" serisinin yakın takipçilerinden Maliye Bakanı Aso Taro, Saito'nun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

81 yaşındaki Bakan Aso, Saito'nun ölümünü "bir yeteneğin kaybı" olarak nitelerken, "Golgo 13 gibi başka uluslararası çizgi roman serisi var mıdır?" değerlendirmesini yaptı.

Shogakukan firmasının, çizgi romanın yayımını sürdüreceği bildirildi.