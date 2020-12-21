Son dakika haber! Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci - Son Dakika

Son dakika haber! Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci

21.12.2020 11:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, kariyerindeki ilk Avrupa madalyasının mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, kariyerindeki ilk Avrupa madalyasının mutluluğunu yaşıyor.

Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür, AA muhabirine, şampiyonada asimetrik paralel aletindeki performansıyla madalya kazandığını anladığı sırada sevinçten adeta havaya uçtuğunu söyledi.

Takım arkadaşlarının yarışlarda kendisine büyük destek verdiğini aktaran milli sporcu Derin, "Şampiyonadaki hedefim, serimi az ve öz yapıp eğlenmekti. Madalya hedefim yoktu, başarı elde edebileceğimi düşünmüyordum. Madalya kazanmak hayalimdi, üçüncü olduğum anda çok heyecanlandım, mutlu oldum ve sevindim." dedi.

Derin, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa'da ilk kez yarıştığım için final müsabakalarından önce gergin ve heyecanlıydım. Büyük bir yarışmaya çıktığımı biliyordum. Birçok ülkeden çok sayıda iyi sporcu organizasyona katıldı. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Başarı elde edip madalya kazandığım için çok mutluyum. Bundan sonra kariyerime iyi bir şekilde devam edeceğim. Elde ettiğim başarıyı bütün aletlere taşımak istiyorum. En büyük hedefim, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda giderek başarı elde etmek. "

Genç sporcu Derin, şampiyonada elde ettiği başarıda emeği geçen Türkiye Cimnastik Federasyonu yöneticileri ve antrenörlerine teşekkür etti.

Son dakika haber! Cimnastiğin yükselen yıldızı Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin yükselen yıldızı Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin yükselen yıldızı Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin yükselen yıldızı Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci

Bronz Madalya, Milli Sporcu, Cimnastik, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Cimnastiğin 'yükselen yıldızı' Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci - Son Dakika Spor


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