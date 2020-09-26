Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda Çin'i suçlamaktan vazgeçmesi ve ülkedeki salgın konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM 75'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin Çin'i koronavirüs salgınından sorumlu tutması gerektiğini ifade etti. Çin'in BM Temsilcisi Zhang Jun, ABD'nin Çin'i suçlamaktan vazgeçip, salgın konusunda sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, "Yeter. Zaten dünya için yeterince sıkıntı yarattınız. Amerika Birleşik Devletleri, Covid-19 ile başa çıkmadaki başarısızlığının tamamen kendi hatası olduğunu anlamalıdır. Dünyanın en gelişmiş tıbbi teknolojileri ve sistemi olmasına rağmen, ABD neden en fazla vakanın ve ölümün yaşandığı ülke? Birisi sorumlu tutulacaksa, bunlar ABD'li politikacılar olmalıdır" ifadelerini kullandı.