Maden ocağını işleten yetkililer de kazayı geç bildirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Xinhua ajansının haberine göre, 10 Ocak'ta Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde yaşanan patlamada mahsur kalan 22 işçiden 12'si sağ çıkarıldı.

Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağından bir hafta sonra 12 işçi kurtarıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Çin'de bir hafta önce patlama meydana gelen madenden 12 işçi sağ çıkarıldı - Son Dakika

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