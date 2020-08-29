Çin'in Şansi bölgesinde çöken otele ait iki katlı restoranda can kaybının 17'ye yükseldiği açıklandı. Çin medyası, daha önce çöken binanın otel olduğunu duyurdu.

Çin'in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde iki katlı bir restoranın çökmesi sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği belirtilirken; şu ana kadar cansız bedenler de dahil olmak üzere 43 kişinin enkaz altından çıkarıldığı bildirildi. Çöken restoranın bir otele bağlı olup olmadığı bilgisi henüz paylaşılmazken; daha önce binanın otel olduğu bilgisi paylaşılmıştı.