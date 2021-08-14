Son dakika haber: Çin'de maden ocağını su basması sonucu 1 işçi öldü, 19 işçi mahsur kaldı - Son Dakika

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde bir kömür madeni ocağını su basması sonucu işçilerden biri öldü, 19'u mahsur kaldı.
Xinhua ajansının yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Çinghay'daki Haybey Tibet Özerk İli'ndeki bir kömür madeni ocağını su bastı.
Yetkililer, ocakta çalışan 1 işçinin hayatını kaybettiğini ve 19 işçinin mahsur kaldığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.
Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı
Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.
Açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.
Kaynak: AA
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