Son dakika haber: - Çin'de toprak kayması: 5 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Toprak kaymasının birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Çin'in Yunnan eyaletindeki Yanjin bölgesinde yer alan bir köyde toprak kayması meydana geldiği belirtildi. İki evin toprak altında kaldığı faciada 33 saat süren 200 kişinin katıldığı kurtarma çalışmaları sonucunda 5 cansız bedene ulaşıldığı kaydedildi. Yaralanan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 15:22

Kaynak: İHA

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