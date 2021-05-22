Son dakika haber: Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.
Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan'da meydana gelen depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yetkililer, Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
Çinghay'da en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Kaynak: AA
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