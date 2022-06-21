Çin'deki selde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki selde can kaybı 32'ye yükseldi

21.06.2022 10:45

Çin'de etkili olan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Çin'de etkili olan sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Çin'de son 60 yılın en şiddetli sağanak yağışları görüldü. Çin'in Guangdong eyaletinde Acil Durum Afet Departmanı tarafından bugün yapılan açıklamada, etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle 77 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiği, bin 729 evin yıkıldığı, 27 bin hektar alanın da zarar gördüğü belirtildi. Güney Çin'de sağanak yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32'ye yükseldi.

Çin devlet medyası, Çin'in Guangxi, Guangdong ve Fujian eyaletlerindeki yağışların 1961'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ve bu bölgelerde 1 Mayıs ve 15 Haziran arasındaki 46 günlük süreçte ortalama 621 milimetre yağış kaydedildiğini duyurdu. Çin'in güneydoğu eyaleti Jiangxi'de ise en az 1,1 milyon kişi 28 Mayıs ile 11 Haziran arasında sel ve sağanak yağışlardan olumsuz etkilenirken, kereste ve bambu üreten eyalette 223 bin hektar tarım arazisi yok oldu. Pirinç üreten Hunan eyaletinde de 2 bin 700'den fazla ev ağır hasar gördü ve 96 bin 160 hektarlık tarım arazisi yok oldu. Şiddetli sağanak yağışların güneydeki Guizhou, Jiangxi, Anhui, Zhejiang ve Guangxi eyaletlerinde bugünde devam etmesi bekleniyor. Çin'in Henan eyaletinde geçtiğimiz Haziran ayında da etkili olan yağışlar nedeniyle 398 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

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Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi Hindistan'daki selde can kaybı 62'ye yükseldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çin'deki selde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki selde can kaybı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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