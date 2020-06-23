Çin, 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanıdığını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, yaptığı açıklamada, bu eylemin ABD yönetiminin Çin medyasına yönelik pervasız siyasi baskısının bir diğer örneğini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bu kararının, basın özgürlüğüne olan taahhüdüne ihanet anlamına geldiğini söyledi.

ABD'nin Soğuk Savaş düşünce yapısını bırakarak bu kararından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Cao, yoksa Çin'in gereken cevabı vereceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çin Merkezi Televizyonu, haber ajansı China News Service, People's Daily ve Global Times'ı Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Karara ilişkin yapılan bakanlık açıklamasında, söz konusu kuruşların 18 Şubat'ta aynı şekilde "yabancı misyon" olarak tanınan 5 Çinli medya kuruluşu ile aynı denetlemelere tabi tutulacağı belirtilerek, "Bu 9 kuruluşun hepsi büyük oranda Çin hükümetinin kontrolü altında ve Yabancı Misyon Yasası kapsamına girmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosunu da "yabancı misyon" olarak tanımış ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.