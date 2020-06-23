Son dakika haber | Çin'den 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımlayan ABD'ye tepki - Son Dakika

Son dakika haber | Çin'den 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımlayan ABD'ye tepki

Son dakika haberleri: Çin, 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanıdığını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.

Çin, 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanıdığını açıklayan ABD'ye tepki gösterdi.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, yaptığı açıklamada, bu eylemin ABD yönetiminin Çin medyasına yönelik pervasız siyasi baskısının bir diğer örneğini oluşturduğunu belirterek, ABD'nin bu kararının, basın özgürlüğüne olan taahhüdüne ihanet anlamına geldiğini söyledi.

ABD'nin Soğuk Savaş düşünce yapısını bırakarak bu kararından vazgeçmesi gerektiğini ifade eden Cao, yoksa Çin'in gereken cevabı vereceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Çin Merkezi Televizyonu, haber ajansı China News Service, People's Daily ve Global Times'ı Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Karara ilişkin yapılan bakanlık açıklamasında, söz konusu kuruşların 18 Şubat'ta aynı şekilde "yabancı misyon" olarak tanınan 5 Çinli medya kuruluşu ile aynı denetlemelere tabi tutulacağı belirtilerek, "Bu 9 kuruluşun hepsi büyük oranda Çin hükümetinin kontrolü altında ve Yabancı Misyon Yasası kapsamına girmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosunu da "yabancı misyon" olarak tanımış ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:17 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haber | Çin'den 4 Çinli medya kuruluşunu daha 'yabancı misyon' olarak tanımlayan ABD'ye tepki - Son Dakika Dünya

Son Dakika

22:11 Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 19:29 Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 18:38 Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor 17:52 İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:18 Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış 07:58 Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak 23:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu 21:58 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın 21:45 Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek 15:49 AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı 15:08 Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin 10:57 Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:18:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Çin'den 4 Çinli medya kuruluşunu daha "yabancı misyon" olarak tanımlayan ABD'ye tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]