Son dakika haber! Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te - Son Dakika

Son dakika haber! Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te

Son dakika habere göre Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın en önemli kesimini oluşturduğu Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinden Çin'den yola çıkan 1056 metrelik 5. Blok Tren Türkiye'ye ulaştı.

Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te

ANKARA - Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Hattı'nın en önemli kesimini oluşturduğu Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinden Çin'den yola çıkan 1056 metrelik 5. Blok Tren Türkiye'ye ulaştı.

Çin'den Türkiye'ye doğru yola çıkan dev tren, 30 Temmuz 2020 tarihinde Gürcistan/Ahılkelek'ten saat 09.00'da hareket ederek Kars'a ulaşırken, Gürcistan/Ahılkelek Köseköy/İzmit parkurunu normalde 70 saat yerine gümrük işlemleri dahil 52 saatte tamamlayarak eski rekorunu tekrarladı. 1 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00'da Köseköy'e ulaşan 50 konteynerden oluşan 1992 ton ağırlığındaki tren, 1056 metre uzunluğu ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından geçen en uzun ithalat treni olma özelliğine sahip.

Konuya ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketleri işbirliğinde Çin'den Türkiye'ye gönderilen beşinci trenin Kars'tan yola çıktığı bildirildi. 1 Ağustos 2020 saat 09.00'da İzmit'in Köseköy istasyonuna ulaşan tren 1056 metre uzunluğu ile Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nı kullanan en uzunu ithalat treni olma özelliğini taşıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çin'den 20 Temmuz'da hareket eden 50 adet 40 feet konteyner yüklü tren 1 Ağustos' ta İzmit'in Köseköy İstasyonu'na ulaştı. Ağırlıklı olarak elektronik malzemeler ile maske gibi tıbbi malzemeler bulunan trende, Almanya ve İtalya varışlı 4 adet konteyner yer alıyor.

Söz konusu trenin 1992 ton ağırlığı ve 1056 metre uzunluğu ile Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda seyreden en uzun ithalat treni olduğu belirtilen açıklamada, 50 şer adet 40 feet konteynerden oluşan altıncı ve yedinci blok konteyner trenlerinin de Gürcistan ve Kazakistan'dan Türkiye' ye doğru yola çıktığı aktarıldı.

Çin-İzmit taşımacılığı 10 güne düşecek

Bakü-Tiflis-Kars ve "Orta Koridor" üzerinden Çin (Xi'an) - Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında trenlerin, yakın zamanda ortalama 10 günde seferlerini tamamlayacağına işaret edilen açıklamada, haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Çin'in Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu da Orta Koridor'a kaydırmayı planladığına dikkat çekilirken, "Böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda bin, daha sonra ise bin 500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılmaya başlanması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni rekorlar bekleniyor

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü'nün BTK ve Orta Koridor'un (TITR- Trans Hazar Uluslararası Taşımalar Birliği) daha aktif hale gelmesi yönünde bölge ülkeleriyle işbirliğini sürdürdüğünün altı çizilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek gümrük işlemlerinin "Basitleştirilmiş Usul" kapsamında gerçekleştirildiği, gümrük işlemlerinin tren başına 10 - 15 dakikaya düşürüldüğü kaydedildi.

BTK demiryolu hattından yapılan taşımalarda güzergah ülkeleri ile anlaşmalar yapılarak piyasa koşullarına uygun ortak tarifelerin uygulamasının da sağlandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu gelişmeler ışığında BTK Demiryolu'nda birçok yeni rekor beklenmektedir" denildi.

Hız rekoru 12 günle kırıldı

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu tarafından Xi'an'den Orta Koridor üzerinden Köseköy/İzmit (Türkiye) istasyonuna kadar organize edilen üçüncü tren iki parkurda hız rekoru kırmıştı. Tren, Khorgoz (Çin) geçiş noktasında, Khorgoz-Kazakistan (Altınkol) sınırını geçtikten sonra, İzmit Köseköy İstasyonu'na 12 günde ulaşmıştı.

Konteynerlerin Bakü limanından Azerbaycan'da bulunan Beyuk- Kesik istasyonuna kadar taşınması standart 24 saat yerine, rekor seviyede 14 saat içinde gerçekleşirken, Türkiye parkurunda normalde belirlenen 70 saat yerine konteyner treni Türkiye'yi 50 saatte aşmıştı. Bu taşımalarda yük taşımacılığında ortalama 28 kilometre olan ticari hız 42 kilometreye çıktı.

Çin'den Türkiye'ye yola çıkacak olan 6'ncı tren ise Marmaray'dan geçerek İstanbul Halkalı'ya oradan da Avrupa'ya ulaşacak.

Son dakika haber! Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İzmit, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber! Çin'den gelen dev yük treni İzmit'te - Son Dakika
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