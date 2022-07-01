Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4'üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla Rus bilim adamının yaşadığı daireye giren istihbarat servisi çalışanları evde arama yaptı. Bilim adamı Kolker'a ait kişisel dokümanlara el konulurken, açıklama ise Rus bilim adamının oğlu Maksim Kolker'den geldi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen Rus bilim adamı gözaltına alındı - Son Dakika

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