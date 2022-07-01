Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen Rus bilim adamı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen Rus bilim adamı gözaltına alındı

01.07.2022 18:56
Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen Rus bilim adamı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle bilim adamı Dmitry Kolker'i kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağladığı gerekçesiyle bilim adamı Dmitry Kolker'i kanser tedavisi gördüğü hastanede gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından, Novosibirsk Devlet Üniversitesi Kuantum Optik Teknolojileri Laboratuvarı Başkanı Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru Dmitry Kolker, 4'üncü evre kanser tedavisi gördüğü Novosibirsk'teki hastanede gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonla Rus bilim adamının yaşadığı daireye giren istihbarat servisi çalışanları evde arama yaptı. Bilim adamı Kolker'a ait kişisel dokümanlara el konulurken, açıklama ise Rus bilim adamının oğlu Maksim Kolker'den geldi.

Operasyon sırasında kendi avukatlarına soruşturmanın gizliliği gerekçesiyle bilgi verilmediğini kaydeden Maksim Kolker, araştırmaları neticesinde babasının Çin'e devlet sırlarını içeren verileri sağlamakla suçlandığını öğrendiğini açıkladı. Kolker'ın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Moskova'daki bir mahkemede yargılanacağı aktarıldı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen Rus bilim adamı gözaltına alındı - Son Dakika

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