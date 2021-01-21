Son dakika haber! Çin, Güney Kore ve Hindistan'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de yeni vaka sayısı 100'ün, Güney Kore'de 400'ün üstünde seyrederken Hindistan'da 15 bini aştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 68'i Heylongciang, 33'ü Cilin, 20'si Hıbey, ikisi Şensi, biri Şandong eyaletlerinde, iki vaka da başkent Pekin'de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 701 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 468 kişi iyileşti.

Son vakalarının, ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının yaşandığı kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 gün içinde negatif Kovid-19 testi bildirme zorunluluğu getirildi. Çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulayacağını açıkladı.

Ulusal sağlık yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Bahar Bayramı ülkede göçmen olarak kentlerde çalışan işçilerin, taşradaki ve kırsal bölgelerdeki ailelerini ziyaret ettiği bir dönem olarak biliniyor. Bayram süresince 1,7 milyar yolculuk yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan başkent Pekin'de yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresinin 28 güne çıkarıldığını açıklandı. İlave 7 günlük sürede kişilerin kendilerini evrelerinde tecrit etmeleri istenirken, sonraki 7 günde "sağlık kontrolü" uygulanacak. Kontrol süresinde kişiler rutin faaliyetlerine devam edebilecek ancak başkalarıyla bir araya gelemeyecek.

Sağlık kontrolü, Pekin'e yurt içinden gelen yolcular için de 14 günlük karantina süresinin ardından uygulanacak.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31'i yurt dışı irtibatlı 401 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 73 bin 918'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1316'ya ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 60 bin 846 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Geçen hafta 500 civarında seyreden vaka sayısı, önceki 2 günde 400'ün altında inmiş, dün ise 404 vaka tespit edilmişti.

- Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 223 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 611 bin 719'a çıktı, 10 milyon 265 bin 706 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 151 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 906'ya yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında 674 bin 835 kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.