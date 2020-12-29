Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü - Son Dakika

Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü
29.12.2020 11:13
Son dakika gündem haberi: Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Ciangsu'nun Nantong şehrinde bulunan limandaki inşaat alanında kule vincinin kurulumu sırasında vinç kolu çöktü.
Kazada yaralanan 4 işçiden üçü kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Son Dakika Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi Yılbaşında kar bekleyenlere Meteoroloji'den kötü haber: Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak, ilkbahar havası hakim olacak Sergen Yalçın, 2020 yılında en çok puan toplayan teknik direktör oldu İbo Show'dan sonra imaj değiştirdi! Linet yeni haliyle bambaşka biri oldu Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak Son Dakika! Çin aşısı yarın Türkiye'ye geliyor TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak