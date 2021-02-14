Son dakika haber... Çin'in Hunan eyaletinde dönen salıncak kazası: 16 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Çin'in Hunan eyaletinde dönen salıncak kazası: 16 yaralı
14.02.2021 13:11
Son dakika gündem haberi... Çin'in Hunan eyaletindeki oyun parkında dönen salıncağın koltuklarının "mekanik arıza" nedeniyle yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.
Çin'in Hunan eyaletindeki oyun parkında dönen salıncağın koltuklarının "mekanik arıza" nedeniyle yere çakılması sonucu 16 kişi yaralandı.
Xinhua ajansının haberine göre, eyaletin Şaoyang ilçesinde bulunan parkta dönen salıncak yavaşlayarak alçalırken koltuklar yere çakıldı.
"Mekanik arıza" nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, koltuklarda oturanların bazıları savruldu.
Kazada 3'ünün durumu ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken parkın faaliyeti durduruldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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