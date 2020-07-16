Son dakika haber: Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyecek - Son Dakika

Son dakika haber: Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyecek

Son dakika habere göre Çin'in "katlanan adamı" 25 yıl sonra yeniden yürüyecekÇin, (DHA) ' Çin'de 'Katlanan adam' olarak adlandırılan Li Hua (44) geçirdiği operasyon sonrasında 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek.

Çin'in "katlanan adamı" 25 yıl sonra yeniden yürüyecek

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Çin, (DHA) ' Çin'de 'Katlanan adam' olarak adlandırılan Li Hua (44) geçirdiği operasyon sonrasında 25 yıl sonra yeniden yürüyebilecek.

Çin'de 'Katlanan adam' olarak adlandırılan ve 25 yıldır yürümekte zorlanan çiftçi Li Hua (44) geçirdiği operasyonun ardından yeniden yürüyeceği ifade edildi. 19 yaşında iken omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türü olan ankilozan spondilit teşhisi konulan çiftçi Li Hua 25 yıldan fazla süredir dik duramıyor. Hua bu özelliğinden dolayı Çin'de 'Katlanan adam' olarak bilinirken, Hua'ya 71 yaşındaki annesi bakıyor.

AMELİYAT BAŞARISI BÜYÜK ŞANS

Çin'deki Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'ne genç adamın tedavisini üstlendi. Hastanedeki cerrahlar Hua için geçen yılın Haziran ayından Aralık'a kadar bir dizi cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Doktorlar şimdi dik durabilen Hua'nın yeniden yürüyebileceğini söylerken, ameliyatın başarılı geçmesinin büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çin'in katlanan adamı 25 yıl sonra yeniden yürüyecek - Son Dakika
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