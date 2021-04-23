Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden bir fabrikada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.
Kent yönetiminden yapılan açıklamada, Jinşan semtinde Shengrui Elektronik Teknolojisi şirketine ait fabrikada meydana gelen yangında 6 çalışanın öldüğü bildirildi.
Açıklamada yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Kaynak: AA
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