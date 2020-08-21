Son dakika haber... "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun" bölgesel bağlantı merkezine dönüştürülme açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun" bölgesel bağlantı merkezine dönüştürülme açıklaması

Son dakika haberine göre Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 2'nci Toplantısı'nda, her iki tarafın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) büyük potansiyelini açığa çıkarmak ve onu bölgesel bir bağlantı merkezi haline getirmek amaçlandığı bildirildi.

Son dakika haber...

Çin- Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 2'nci Toplantısı'nda, her iki tarafın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) büyük potansiyelini açığa çıkarmak ve onu bölgesel bir bağlantı merkezi haline getirmek amaçlandığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak basın açıklamada, 20-21 Ağustos'ta Çin'in Hainan eyaletinde gerçekleştirilen Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu 2'nci Toplantısı'nda her iki tarafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduğu, müşterek çıkarları korumak ve bölgede barış, refah ve kalkınmayı teşvik etmek adına ortaklaşa önlemler alma konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Açıklamada, her iki tarafın Kovid-19 aşısını geliştirme konusunda iş birliğini güçlendirmede mutabık kaldığı, salgının siyasallaştırılmasına ve virüsün etiketlenmesine karşı çıktığı vurgulandı.

Her iki tarafın da karşılıklı stratejik güveni artırmaya, çok yönlü iş birliğini güçlendirmeye, üst düzey görüş alış verişlerinin ivmesini sürdürmeye kararlı olduğu ifade edildi. Kuşak ve Yol inisiyatifi inşasını ilerletmeye ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye ulaştırmaya isteğin olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun iki ülke ve halkları için büyük faydalar sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çin tarafının, her iki ülkeyi "demir kardeşler" olarak nitelendirdiği, Pakistan'ın bölgedeki "en sadık" ortağı olduğunu yinelediği vurgulandı.

Pakistan'dan Çin'e tam destek

Çin'in Pakistan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını korumayı, milli koşullarına göre bağımsız bir şekilde kalkınma yolu seçmesini, daha iyi bir dış güvenlik ortamı için çaba göstermesini, uluslararası ve bölgesel meselelerde daha yapıcı bir rol oynamasını desteklediğine dikkat çekildi. Açıklamada, Pakistan'ın ise Çin'in temel çıkarları ve Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Tibet Özerk Bölgesi ve Hong Kong'a ilişkin önemli meselelerde Pekin yönetimine sağlam desteğini teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, her iki tarafın CPEC'in büyük potansiyelini açığa çıkarmak ve onu bölgesel bir bağlantı merkezi haline getirmeyi amaçladığına işaret edildi. Tarafların CPEC'in inşasını sağlam bir şekilde ilerletmeye, yapım aşamasındaki projeleri zamanında tamamlamaya, özel ekonomik bölgelerdeki iş birliğini güçlendirmeye sağlam bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Her iki tarafın, barışçıl, istikrarlı, iş birlikçi ve müreffeh bir Güney Asya'nın tüm tarafların ortak çıkarına olduğu belirtilen açıklamada, Çin tarafının Keşmir'in Hindistan ile Pakistan arasında tarihi bir anlaşmazlık konusu olduğunu yinelediğine işaret edildi.

Açıklamada, Çin'in, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve ikili anlaşmalarla barışçıl ve uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini yinelediği, bölgedeki durumu karmaşıklaştıran tek taraflı eylemlere karşı çıktığı bildirildi.

Her iki tarafın, Afgan meselesinde iş birliğini güçlendirmeyi kabul ettiği kaydedilen açıklamada, Afganistan hükümeti ile Taliban'ın Afganlar arası görüşmeleri başlatmak için gösterdiği çabaları takdir ettiği kaydedildi.

Çin-Pakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyaloğu toplantısının ilki geçen yıl mart ayında yapılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun' bölgesel bağlantı merkezine dönüştürülme açıklaması - Son Dakika
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