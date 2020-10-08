Son dakika haber | Cinayet zanlısı Salihli'de yakalandı
08.10.2020 17:36
Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçundan toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S'nin (81) yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda şüphelinin Eski Cami Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
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