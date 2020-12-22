Aydın'ın Çine ilçesinde park halindeki minibüs, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Şevketiye Mahallesi 246 Sokak üzerinde park halindeki Orhan Örnekci'ye ait 48 RH 780 plakalı minibüste yangın çıktı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.
Yangn sonrası yapılan incelemede minibüs üzerinde yanıcı maddeler bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.
Minibüs sahibi Örnekci de kundaklama iddiasıyla şikayette bulundu.
Kaynak: AA
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