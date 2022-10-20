Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

20.10.2022 17:05

Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İstanbul'da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik'te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İSTANBUL - İstanbul'da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik'te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Müştekilerin avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini, maktulün ailesinin sürekli üzüntü içinde olduğunu ifade ederek, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Sanıklar Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman savunmalarında, öldürme olayıyla ilgilerinin olmadığını belirterek, beraatlerini istedi.

"Ailesinden çok özür diliyorum"

Tutuklu sanık Yunuscan Türkistanlı savunmasında, "3 senedir tutukluyum. Abdulselam isimli kişinin maktulden alacağı oldu ve olay bu yüzden meydana geldi. Tasarlayarak ve fikir eylem işbirliği yoktur. Ölen kişiyle tanışıklığımda yoktur. Ailesinden çok özür diliyorum. Olayla ilgim olmasa da bir kişinin ölmesi nedeniyle pişmanım. Buradan Abdulselam'a sesleniyorum. Teslim olsun, aklanmamızı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Yunuscan Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Adbuvahap Abdurrahman'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak, iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4'er yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme heyeti ayrıca tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, kovuşturma aşamasında vefat eden sanık Abdulgaffar Tamuygur hakkındaki davanın düşmesine, diğer sanık Kasım Yarkenli'nin de tüm suçlardan beraatine karar verdi.

İddianameden;

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Lisha Yu'nun saat 19.57 sıralarında Florya Aqua park AVM'ye giriş yaptığı, 2 saat sonra da çıkış yaptığı tespit edildi. AVM önünden Lisha Yu'yu takibe alan beyaz otomobilin, Lisha Yu oteline kadar takip edip, çıkışını beklediği anlatıldı. Takibi yapan 34 KD . plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu, şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri belirtildi. Şüpheli şahıslar Abduvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed'e ulaşıldı. Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı isimli şüphelilerin son olarak 3 Ekim 2019 sabahı Bozüyük-Bilecik'te olduğu belirlendi.

Çinli kadının aracına Küçükçekmece Karadeniz Sokak içerisinde kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarpıldığı, böylelikle Lisha Yu'nun aracının durmasının sağlandığı, ardından şüphelilerin araçtan inip Yu'yu iterek kendilerinin bulunduğu aracın içerisine soktuğu, bu arada Yu'nun ağzını Abduvahap Abdurrahman'ın kapattığı, Hüseyin Ahmed'in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı belirlendi. Lisha Yu'nun bağırması üzerine şüphelilerden birinin kendi evine giderek 1,5 metre uzunluğunda bir valiz alarak tekrar aracın yanına geldiği, şüphelilerin Yu'nun ellerini arkadan koli bandı ile bağladıkları ve sonra valizin içerisine koyarak bagaja soktukları anlaşıldı. Şüphelilerin, Doğu Türkistanlı doktor olan Abdulgaffar Tamuygur'un Bilecik Söğüt Kızılsaray mevkiinde bulunan çiftliğine gitmeye karar verdikleri anlaşıldı. Sabaha doğru Abdulvahap Abdurrahman'ın Yu'yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur'un çiftliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlaşıldı.

Savcılıkça, şüpheliler Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı'nın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Şehir stresinden bağ bozarak kurtuldular Şehir stresinden bağ bozarak kurtuldular

İstanbul, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Lisha Yu cinayeti davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement